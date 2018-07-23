ФАС выявила картельный сговор между «Камдорстроем» и «Трансстроймеханизацией» на 25 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сбор между татарстанским ЗАО «Трест Камдорстроем» и «Трансстроймеханизацией». Общая сумма выявленных конкурсов составила почти 25 млрд рублей.

Картель действовал в ходе конкурсов на II очередь реконструкции аэропорта «Шереметьево», II этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию аэропортового комплекса «Новый» в Хабаровске, на покрытие взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в аэропорту Воронежа, аэропортового комплекса Волгограда, модернизацию воздушной гавани Южно-Сахалинска, сообщает ФАС.

При этом, обе компании воспользовались программой смягчения ответственности и сознались в сговоре.

Ранее в отношении экс-руководителя челнинского ЗАО «Трест Камдорстрой» Владимира Трунова и ряда неустановленных должностных лиц возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.