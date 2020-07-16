Противоподкопные секции и колючая лента: аэропорт «Бегишево» ждет реконструкция на 0,6 миллиарда

Фото: chelny-izvest.ru/Кирилл Рочев

«Снос зеленых насаждений» компенсируют

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» опубликовало тендер на реконструкцию аэропорта «Бегишево» (вторая очередь) в Нижнекамске. Начальная и максимальная цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ составила 638,8 миллиона рублей.

Вот как распределятся эти деньги:



строительно-монтажные работы — 381,6 миллиона;

оборудование — 119 миллионов;

рабочая документация — 12,3 миллиона;

компенсация за снос зеленых насаждений — 6,1 миллиона;

разбивочные работы — 108,9 тысячи;

пусконаладочные работы — 3 миллиона;

экологический мониторинг — 15,4 тысячи;

плата за негативное воздействие на окружающую среду и размещение отходов — 8,4 тысячи.

Работы должны быть выполнены до 25 декабря 2021 года. Фото Артема Рябова

Итого получается 522,2 миллиона. Еще 10,1 миллиона в опубликованном тендере заложено на непредвиденные расходы и 106,4 миллиона — на НДС (20%).



Работы должны быть выполнены до 25 декабря 2021 года. Причем большая часть сметных денег — 460,8 миллиона — должна быть потрачена подрядчиком в 2021 году. В этом году на реконструкцию направят 177,9 миллиона.

По графику работы должны начаться 30 октября с выноса сетей связи, тепловых сетей, сетей электроснабжения и газоснабжения. В 2021 году реконструкция стартует 1 марта — с работ над водопропускными трубами.

Из списка работ выделяется устройство сетчатого ограждения, состоящего из стальных секций с полимерным покрытием, козырьковым заграждением и спиральным барьером безопасности из армированной колючей ленты. Также будут установлены противоподкопные секции и предупредительные таблички.

«Мало того что нам удалось сохранить финансирование по «Бегишево», мы еще и перебросили его на 2020 год, чтобы работы начать уже в этом году», — добавил Егоров. Фото tatar-inform.ru

Взлетно-посадочную полосу реконструируют отдельно

Тендер объявили вчера — как раз когда о реконструкции «Бегишево» на пресс-конференции рассказал замглавы Минтранса республики Андрей Егоров. По его словам, из этой суммы 185 миллионов освоят уже в 2020 году, еще 472 миллиона запланировано потратить на реконструкцию в 2021 году. Однако, как видим по тендеру, окончательные цифры немного другие.

«Мало того что нам удалось сохранить финансирование по «Бегишево», мы еще и перебросили его на 2020 год, чтобы работы начать уже в этом году», — добавил Егоров.

К 638,8 миллиона стоит прибавить еще 129,7 миллиона — в апреле ГКУ «Главтатдортранс» разместило тендер на проект реконструкции взлетно-посадочной полосы «Бегишево». Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2021 года.

Всего на реконструкцию аэропорта Бегишево планируется потратить 2,2 млрд рублей с 2014 по 2022 год.



Дарья Пинегина