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Эксперты объяснили высокую стоимость российского препарата от коронавируса

15:30, 19.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Эксперты объяснили высокую стоимость российского препарата от коронавируса
Фото: pxhere.com

По словам фармакологов, причиной высокой стоимости российского препарата от коронавируса «Арепливир» является большой спрос потребителей и сложившаяся эпидемиологическая обстановка.

«Вряд ли он может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», — цитирует «РИА Новости» фармаколога Николая Беспалова.

Напомним, что рекомендуемая цена на «Арепливир» в аптеках составляет 12 320 рублей за упаковку, в которой 40 таблеток по 200 мг.

ОбществоМедицина
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