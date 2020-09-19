Эксперты объяснили высокую стоимость российского препарата от коронавируса

По словам фармакологов, причиной высокой стоимости российского препарата от коронавируса «Арепливир» является большой спрос потребителей и сложившаяся эпидемиологическая обстановка.

«Вряд ли он может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», — цитирует «РИА Новости» фармаколога Николая Беспалова.

Напомним, что рекомендуемая цена на «Арепливир» в аптеках составляет 12 320 рублей за упаковку, в которой 40 таблеток по 200 мг.