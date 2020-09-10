Международный медицинский журнал Lancet обратился к создателям российской вакцины от COVID-19

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» ответить на вопросы коллег, которые сомневаются в выводах ученых.

В издании продолжают внимательно следить за ситуацией, передает «РИА Новости».

В начале сентября в журнале Lancet были опубликованы предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм вакцины от коронавируса «Спутник V». Позже группа из 19 ученых обратилась с открытым письмом к редактору медицинского журнала по поводу публикации о российской вакцине. Они обратили внимание на то, что в статье в ряде случаев описанные данные полностью повторяются для не связанных групп добровольцев.

