Испытания российской вакцины от коронавируса показали, что она заставляет организм вырабатывать антитела

Журнал Lancet опубликовал предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм вакцины от коронавируса «Спутник V». Они проходили на 76 добровольцах. По итогам испытания выяснялось, что обе формы прививки безопасны для здоровья людей и не вызывают у них серьезных побочных эффектов.

Также обе формы вакцины привели к формированию гуморального и клеточного иммунного ответа у 100% добровольцев, заставив их вырабатывать много антител — больше, чем было в плазме крови людей, которые переболели коронавирусом.



Ранее российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, поступила в медцентры. Вакцина состоит из двух компонентов, которые основаны на двух разных штаммах аденовируса — rAd26-S и rAd5-S.