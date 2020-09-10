В Буинске детский сад на 260 мест получил заключение о соответствии

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии детскому саду «АБВГДейка» на 260 мест. Детское учреждение появилось на улице Некрасова.

В двухэтажном здании есть групповые ячейки с комфортными комнатами для игр, спальнями, раздевалками, буфетом и туалетом. В детском садике появились залы для музыкальных и физкультурных занятий, медпункт, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок.

Учреждение построено по национальному проекту «Демография», сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

На прошлой неделе в челнинском поселке ЗЯБ в 19-м комплексе открылся сегодня новый детский сад на 220 мест.

