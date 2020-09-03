В Челнах открылся новый детский сад на 220 мест

В челнинском поселке Зяб в 19-м комплексе открылся сегодня новый детский сад комбинированного вида №129 «Белоснежка» на 220 мест.

Объект построен на средства федерального и республиканского бюджетов и дополнительно местного бюджета. На эти цели направили более 230 млн рублей, сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

В детское учреждение будут ходить 220 детей, 120 из них — ясельного возраста. Ясельные группы расположены на первом этаже. Во всех из них есть отдельный вход и полы с подогревом. Всего в дошкольном учреждении 12 групп, есть музыкальный зал, спортивный зал, пищеблок, прачечная, медицинский блок, кабинеты узких специалистов, передает пресс-служба мэрии Челнов.

27 августа Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии новому детскому саду «Дуслар» («Друзья») в Набережных Челнах.

