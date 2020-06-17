Песков о сокращении новогодних каникул: «Есть устоявшаяся практика»

В Кремле нет никакой позиции по сокращению новогодних выходных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году до трех дней. Некоторые предприниматели Татарстана поддержали инициативу.

