Татарстан вошел в десятку регионов, где россияне предпочитают встретить Новый год

По данным исследования российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, 4,55% россиян хотят встретить новый год в Татарстане. Среди регионов России республика заняла восьмое место. Об этом говорят данные опроса пользователей соцсетей.

В топ-3 региона для проведения новогодних каникул вошли Крым — 30,3%, Карелия — 21,21% и Краснодарский край — 12,12%.

Также в новогодние праздники россияне планируют поехать в Московскую область — 10,61%, Вологодскую область — 6,06%, Ленинградскую область — 4,55% и на Северный Кавказ — 4,55%.

Меньшей популярностью для зимнего отдыха у жителей России пользуются Башкирия и Ставропольский край — по 3,03%.

Ранее сообщалось, что поток туристов в Татарстане в 2020 году составляет примерно 30% от уровня прошлого года.

