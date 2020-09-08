Гендиректор «Химок»: «С Макколлумом договорились быстро, мы все лето искали такого игрока»

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов прокомментировал подписание контракта с бывшим лидером УНИКСа Эрриком Макколлумом.

По его словам, переговоры с баскетболистом длились всего неделю и прошли достаточно быстро. «Химки» долго анализировали его кандидатуру, рассматривая игрока на позицию разыгрывающего и защитника.

«У нас оставалась еще одна легионерская вакансия, и мы с главным тренером Римасом Куртинайтисом пришли к общему мнению, что нам нужен игрок на позицию первого-второго номера. Желательно с опытом игры в Евролиге и Единой лиге, а также подходивший под наш стиль игры.

Все лето мы искали такого игрока, и в итоге тренерский штаб остановил свой выбор на Макколлуме. Мы несколько недель анализировали его кандидатуру и вступили в переговоры. Они были быстрыми: в течение недели ударили по рукам. Российские болельщики помнят, как здорово Эррик выступал за УНИКС. Надеемся, что в нашем клубе он еще больше раскроет свой талант», — сказал Астахов.

Ранее сообщалось, что баскетболист согласен пойти на понижение зарплаты, но в итоге летом он покинул УНИКС.

Накануне Макколлум подписал однолетний контракт с «Химками», вместе с которым будет выступать в Евролиге. За казанский УНИКС 32-летний американец играл с 2018 года и был одним из лидеров по результативности в команде.