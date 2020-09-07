Экс-лидер УНИКСа Макколлум перешел в «Химки»

Американский защитник Эррик Макколлум подписал однолетний контракт с «Химками», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

— Стать частью «Химок» — это возможность, которую я не мог упустить. Клуб традиционно уже играет на самом высоком уровне, борется только за высшие места. Классный тренер, отличная организация. У нашей команды есть все, чтобы претендовать на чемпионство, — прокомментировал свой переход американец.

Макколлум выступал за УНИКС с 2018 года. За это время он провел в казанском клубе два сезона и был одним из лидеров команды по результативности. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Макколлум стал лучшим в составе казанцев по набранным очкам (19,9 в среднем за игру) и передачам (3,6).

Ранее сообщалось, что баскетболист согласен пойти на понижение зарплаты, но в итоге летом он покинул УНИКС.