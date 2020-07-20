УНИКС объявил об уходе Макколлума

Баскетболист Эррик Макколлум не будет выступать за УНИКС в следующем сезоне 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Мы желаем игроку удачи в дальнейшей карьере и счастья семье. Благодарим за отличную игру! Уверены, что Эррик принесет много пользы любой команде», — говорится в сообщении.

Макколлум выступал за казанский клуб с 2018 года. За это время он провел в УНИКСе два сезона и был одним из лидеров команды по результативности. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Макколлум стал лучшим в составе казанцев по набранным очкам (19,9 в среднем за игру) и передачам (3,6).

Ранее сообщалось, что баскетболист согласен пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в казанском УНИКСе.