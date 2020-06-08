Макколлум готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в УНИКСе

Лидер баскетбольного УНИКСа Эррик Макколлум хочет продлить контракт с казанским клубом. Ради нового соглашения баскетболист готов пойти на понижение заработной платы. Об этом со ссылкой на агента игрока сообщил президент УНИКСа Евгений Богачев.

«Мы постоянно на связи с агентом Макколлума. Он сказал, что Эррик готов пойти на снижение зарплаты. Это похвально, учитывая непростую финансовую ситуацию в европейском баскетболе. Посмотрим, как все в итоге сложится. Вероятно, через 7—10 дней будет более понятно, каким бюджетом мы располагаем на сезон-2020/21. Тогда и можно будет более предметно говорить о новых контрактах», — сказал Богачев.

Макколлум выступает за казанский клуб с 2018 года. За это время он провел в УНИКСе два сезона и был одним из лидеров команды по результативности. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Макколлум стал лучшим в составе казанцев по набранным очкам (19,9 в среднем за игру) и передачам (3,6).

Отметим, что нынешним летом закончились контракты сразу у нескольких лидеров УНИКСа: Джамара Смита, Рэймара Моргана, Костаса Каймакоглу и Джордана Теодора. Также пока не продлены соглашения с центровым Алексом Тайусом и исландским форвардом Хаукуром Палссоном.