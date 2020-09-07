Савельев об уходе Хандаева из «Ак Барс-Динамо»: «Все разочарованы, как минимум»

Защитник «Ак Барс-Динамо» Дмитрий Савельев прокомментировал уход главного тренера Ильяса Хандаева из казанского клуба. По его словам, в команде разочарованы таким решением экс-рулевого.

«Все понимают, что все строилось вокруг Хандаева, все отталкивалось от него. Все разочарованы, как минимум. Боевой дух не упал, мы готовились к Кубку России, тактические схемы уже отработали в сборе в Ульяновске. Возможно, это даже прибавит нам дополнительных сил и эмоций», — сказал Савельев клубной пресс-службе.

Напомним, ранее Хандаев расторг контракт с «Ак Барс-Динамо» и перешел на работу в хабаровский «СКА-Нефтяник». Исполняющим обязанности тренера назначен Сергей Харитонов.