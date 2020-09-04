«Ак Барс-Динамо» сообщил об уходе главного тренера Хандаева
Ильяс Хандаев покинул пост главного тренера «Ак Барс-Динамо», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Контракт тренера с командой расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Таким образом, скорее всего, «Ак Барс-Динамо» не получит никакой компенсации за переход Хандаева в хабаровский «СКА-Нефтяник». Тренер покидает команду за 10 дней до начала розыгрыша Кубка России. Кто его заменит, пока остается неизвестным.
Хандаев тренировал «Ак Барс-Динамо» в течение последних двух сезонов.
Ранее «СКА-Нефтяник» объявил об уходе Михаила Свешникова. Специалист покинул пост главного тренера хабаровчан по семейным обстоятельствам.СпортХоккей с мячом Татарстан
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