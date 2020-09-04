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«Ак Барс-Динамо» сообщил об уходе главного тренера Хандаева

17:34, 04.09.2020
«Ак Барс-Динамо» сообщил об уходе главного тренера Хандаева
Фото: vk.com/akbarsdynamo

Ильяс Хандаев покинул пост главного тренера «Ак Барс-Динамо», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт тренера с командой расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Таким образом, скорее всего, «Ак Барс-Динамо» не получит никакой компенсации за переход Хандаева в хабаровский «СКА-Нефтяник». Тренер покидает команду за 10 дней до начала розыгрыша Кубка России. Кто его заменит, пока остается неизвестным.

Хандаев тренировал «Ак Барс-Динамо» в течение последних двух сезонов.

Ранее «СКА-Нефтяник» объявил об уходе Михаила Свешникова. Специалист покинул пост главного тренера хабаровчан по семейным обстоятельствам.

СпортХоккей с мячом Татарстан
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