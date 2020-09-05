Харитонов возглавит «Ак Барс-Динамо» после ухода Хандаева

Стало известно, кто заменит Ильяса Хандаева на посту главного тренера «Ак Барс-Динамо».

Сергей Харитонов станет исполняющим обязанности главного тренера казанского клуба. Именно он будет руководить командой на предстоящем Кубке России в Ульяновске.

При этом клуб продолжает поиски кандидатов на пост главного тренера «Ак Барс-Динамо». Некоторые источники сообщают, что казанцы интересуются кандидатурой тренера нижегородского «Старта» Алексея Дьякова.

Харитонов входил в предыдущий тренерский штаб команды с лета прошлого года.

Напомним, ранее Хандаев расторг контракт с «Ак Барс-Динамо» и перешел на работу в хабаровский «СКА-Нефтяник».