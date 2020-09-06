Повторные торги по продаже завода «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой признаны несостоявшимися

Повторные торги в форме открытого электронного аукциона по продаже имущества АО «КЗСК-Силикон», назначенные на 4 сентября, признаны несостоявшимися, констатировал их организатор — московское ООО «Правовое бюро». Сообщение об этом размещено на ЕФРСБ. Причина все та же: не было подано ни одной заявки на участие.

Впервые на электронный аукцион предприятие как единый имущественный комплекс было выставлено 24 июля. Его начальная цена составила 2,6 млрд рублей. В лот №1 вошло имущество, находящееся как в залоге у государственной корпорации развития ВЭБ.РФ (здание заводоуправления на Лебедева, один и восемь земельных участков стоимостью 484,4 млн рублей), так и ООО «Производственная фирма «Химик» и ПАО АКБ «Спурт» (по большей части разнообразное оборудование на 776,5 млн), а также имущество на 1,3 млрд рублей, свободное от залога или частично обеспечивающее кредиты все в том же «Спурте». Однако желающих приобрести недостроенный завод тогда не нашлось.

К повторным торгам «КЗСК-Силикон» подешевел: его начальная цена составила уже 2,3 млрд рублей. Участникам торгов, помимо заявки, как и в первом случае, было необходимо уплатить задаток в размере 10 процентов от начальной цены лота. Шаг аукциона составлял 5 процентов. Победителем торгов должно было быть признано лицо, предложившее наибольшую цену…

Как ранее рассказывало «Реальное время», сырьевой завод плотно встроен в структуру «старшего брата» — КЗСК. Возведены основные корпуса, по эстакадам продолжены новые паропроводы, построена подстанция 110 кВ. Закуплено и частично смонтировано 1,5 тысячи единиц оборудования.

КЗСК является разработчиком и единственным в России производителем полимеров спецназначения, герметиков на их основе, изоляционных и самослипающихся материалов для авиации, космоса и флота. Спектр применения резинотехнических изделий огромен и в других сферах. Сырье для силиконового каучука закупается за рубежом. Между тем уже в 2016 году сырьевая проблема должна была быть решена — если бы заработал «КЗСК-Силикон». Предполагалось, что он станет единственным в Восточной Европе производством кремнийорганических мономеров, которые имеют широкое применение.

Напомним, ВЭБ финансировал строительство предприятия с 2014 года. По первоначальной договоренности он должен был выдать кредит в 7,8 млрд рублей, но в итоге успел выделить лишь 3,7 млрд. В начале 2016 года госкорпорация отказалась от участия в проекте из-за его двукратного удорожания — с 6,7 млрд до 13,7 млрд рублей. В результате «КЗСК-Силикон» был признан банкротом.

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении либо продлении конкурсного производства предприятия назначено на 13 ноября.