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Кредиторам завода «КЗСК-Силикон» предложили собраться в Москве

13:41, 08.07.2019
Кредиторам завода «КЗСК-Силикон» предложили собраться в Москве
Фото: tatarstan.ru

Конкурсный управляющий обанкротившегося АО «КЗСК-Силикон» объявил о проведении заседания комитета кредиторов. Оно должно пройти в головном офисе ВЭБ.РФ в Москве.

Заседание комитета назначено на 22 июля, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротствах.

Напомним, что ВЭБ финансировал строительство предприятия с 2014 года. По первоначальной договоренности он должен был выдать кредит в 7,8 млрд рублей. В итоге из всей этой суммы банк выделил лишь 3,7 млрд, да и их потребовал вернуть в 2016 году. В результате «КЗСК-Силикон» был признан банкротом.

Бизнес Татарстан
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