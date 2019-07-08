Кредиторам завода «КЗСК-Силикон» предложили собраться в Москве

Конкурсный управляющий обанкротившегося АО «КЗСК-Силикон» объявил о проведении заседания комитета кредиторов. Оно должно пройти в головном офисе ВЭБ.РФ в Москве.

Заседание комитета назначено на 22 июля, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротствах.

Напомним, что ВЭБ финансировал строительство предприятия с 2014 года. По первоначальной договоренности он должен был выдать кредит в 7,8 млрд рублей. В итоге из всей этой суммы банк выделил лишь 3,7 млрд, да и их потребовал вернуть в 2016 году. В результате «КЗСК-Силикон» был признан банкротом.