На недостроенный завод «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой пока не нашлось покупателей

Торги по продаже имущества «КЗСК-Силикон» признаны несостоявшимися, следует из сообщения, опубликованного на федресурсе конкурсным управляющим завода Аркадием Черкасовым.

На электронный аукцион единым лотом было выставлено предприятие как единый имущественный комплекс, его начальная цена составила 2,6 млрд рублей. В лоте перечислено 9 позиций различного имущества, включая административное здание заводоуправления с земельными участками, находящееся в залоге у госкорпорации «ВЭБ.РФ», большое количество оборудования, заложенное АКБ «Спурт», транспорт, техника и многое другое.

Как ранее рассказывало «Реальное время», сырьевой завод плотно встроен в структуру «старшего брата» — КЗСК. Возведены основные корпуса, по эстакадам продолжены новые паропроводы, построена подстанция 110 кВ. Закуплено и частично смонтировано 1,5 тысячи единиц оборудования — 90% от общего объема. Часть так и осталась храниться в нераспечатанных деревянных ящиках под открытым небом.

Напомним, крах банка «Спурт» повлек за собой банкротство проекта частно-государственного партнерства по строительству «КЗСК-Силикон», на финише которого выбранный государством Внешэкономбанк заморозил кредитную линию и потребовал возврата вложенных миллиардов.

На участие в торгах по продаже имущественного комплекса «КЗСК-Силикон», которые были назначены на электронной площадке «Арбитат» на 24 июля, не было подано ни одной заявки, констатирует конкурсный управляющий.

Повторные торги назначены на 4 сентября. На них имущество завода герметиков предлагается приобрести уже за 2,3 млрд рублей.