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В Татарстане обсудили улучшение качества дорог

14:36, 02.09.2020
В Татарстане обсудили улучшение качества дорог
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в круглом столе, где обсудил вопросы расширения использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Песошин отметил, что в Татарстане предприятия, выпускающие продукцию, используемую в строительстве дорог, обеспечиваются необходимым сырьем от республиканских производителей нефтехимической продукции. В частности, при возведении Большого Казанского кольца использовались материалы химической компании Sika.

Глава правительства Татарстана также отметил, что одна из главных задач республики — улучшение качества дорог, увеличение межремонтных сроков службы дорожного покрытия и прилегающей инфраструктуры.

Также сегодня Песошин на Татарстанском нефтегазохимическом форуме обсудил расширение использования республиканской нефтехимической продукции в строительстве.

Экономика Татарстан
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