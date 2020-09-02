В Татарстане обсудили улучшение качества дорог

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в круглом столе, где обсудил вопросы расширения использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Песошин отметил, что в Татарстане предприятия, выпускающие продукцию, используемую в строительстве дорог, обеспечиваются необходимым сырьем от республиканских производителей нефтехимической продукции. В частности, при возведении Большого Казанского кольца использовались материалы химической компании Sika.

Глава правительства Татарстана также отметил, что одна из главных задач республики — улучшение качества дорог, увеличение межремонтных сроков службы дорожного покрытия и прилегающей инфраструктуры.

Также сегодня Песошин на Татарстанском нефтегазохимическом форуме обсудил расширение использования республиканской нефтехимической продукции в строительстве.

