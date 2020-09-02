Минниханов посетил выставку «Нефть.Газ.Нефтехимия»

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с экспозициями 27-й специализированной выставки «Нефть.Газ.Нефтехимия». Мероприятие проходит в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума — 2020.

Как сообщает пресс-служба главы республики, на выставке Минниханова ознакомили с достижениями в сфере нефтегазохимии таких предприятий, как ПАО «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим» (группа компаний «ТАИФ») и др.

Всего в выставках принимают участие более 100 компаний из 18 регионов России, в том числе 60 предприятий Татарстана. Представлены там и зарубежная продукция таких стран, как Германия, Италия, Турция, Швеция, Япония и Белоруссия.

Напомним, что сегодня в Казани в выставочном центре Kazan Expo открылся ежегодный нефтегазохимический форум. Выставка продлится до 4 августа.

