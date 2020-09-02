В Татарстане открылся нефтегазохимический форум

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В среду, 2 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в выставочном центре Kazan Expo ежегодный нефтегазохимический форум. Также в церемонии открытия приняли участие замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль и заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

«Все мы соскучились по таким форумам», — приветствовал Рустам Минниханов участников форума.

Он отметил, что не все партнеры смогли приехать из-за пандемии. Глава республики подчеркнул важность форума и напомнил, что в мероприятии приняли участие 18 регионов, подготовивших более 100 экспозиций.

«Я уверен, что этот форум востребован и нужен. Но наша работа будет идти и в системе онлайн. Берегите себя. Коронавирус никуда не ушел», — предостерег Минниханов.

На выставку привезли лучшие решения для эффективной и безопасной работы нефтегазохимического комплекса.

Выставка продлится с 2 по 4 сентября. Организаторами форума являются Аппарат президента Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ОАО «Казанская ярмарка».