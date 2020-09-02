Минпромторг Татарстана и «Азот» Романа Троценко подписали соглашение по «Аммонию»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В среду, 2 сентября, в Казани подписано соглашение между Минпромторгом Татарстана и кемеровским предприятием «Азот» миллиардера Романа Троценко.

Стороны договорились о взаимодействии в области развития производства удобрений в республике, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее уже сообщалось, что «Азот» и Минпромторг РТ заключат это соглашение на нефтегазохимическом форуме в Казани. Заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев рассказывал, что это рамочное соглашение между властями и новым инвестором.

Напомним, КАО «Азот» Романа Троценко планирует вложить более 12 млрд рублей в развитие производства новых химических продуктов АО «Аммоний».