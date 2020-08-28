«Азот» Романа Троценко подпишет соглашение с Минпромторгом Татарстана

Фото: kremlin.ru (на фото - Роман Троценко)

В рамках традиционного Татарстанского нефтегазохимического форума, который запланирован на 2—4 сентября и впервые в этом году пройдет в международном выставочном центре «Казань Экспо» в Лаишевском районе, планируется подписать несколько соглашений, сообщил сегодня заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев.

В частности, по его словам, такое соглашение предполагается между компанией «Кориб» и региональным оператором по утилизации отходов 1-го и 2-го классов опасности. Для этой цели форум лично посетит гендиректор ФГУП «РосРао» Максим Корольков. Само подписание документа запланировано в рамках круглого стола по нацпроекту «Экология».

Также Савельчев сообщил, что ожидается подписание соглашения между татарстанским Минпромторгом и КАО «Азот» миллиардера Романа Троценко — стратегическим инвестором, который вошел в проект «Аммоний» в Менделеевске.

Как пояснил замминистра, это взаимодействие в рамках развития производства удобрений на территории Татарстана. «В данном случае мы имеем в виду те действия, которые КАО «Азот» планирует предпринять по развитию этой отрасли в целом и АО «Аммоний» в частности», — отметил он. По словам Савельчева, это рамочное соглашение между Министерством промышленности и торговли и предприятием, которое «является новым игроком на рынке нефтегазохимии республики».