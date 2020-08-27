Тренер «Уфы» Евсеев публично признался в нехватке игроков в команде

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил пост в Instagram, где заявил о катастрофической нехватке игроков в уфимской команде.

«Вчера был тяжелый вечер. Надо публично признать, что «Уфе» сейчас катастрофически не хватает игроков. В недельном цикле проблем было бы меньше, но сейчас другой календарь.

Имею в виду не только соперников, с которыми играем на старте сезона: матчи против топ-клубов идут подряд. В первую очередь речь о режиме игр через 3—4 дня.

«Уфа» рассталась с шестью игроками основного состава. Рад за ребят, но для нас это слишком большие потери. Понятно, что стратегия клуба в том, чтобы растить футболистов и отпускать их на повышение. Но сейчас нужно усиление или хотя бы пополнение команды.

Впереди очередной вызов, ждем в гости «Динамо». Потом будет пауза на матчи сборных, можно будет перезарядить батарейки, чтобы сражаться дальше. Рук не опускаем, работаем», — написал Евсеев.

Ранее «Уфа» рассталась с полузащитником Даниилом Фоминым, перешедшим в «Динамо», а также хавбеком Остоном Уруновым, который подписался в «Спартак». Кроме того, уфимскую команду покинули защитники Данил Круговой, Денис Терентьев, Александр Пуцко и нападающий Андрей Козлов.

Вместо них уфимский клуб подписал контракт с нападающим ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым, а также взял в аренду Олега Данченко из «Рубина». О других возможных переходах известий не поступало.

Накануне, «Уфа» с разгромным счетом 0:3 уступила в Казани «Рубину». Сразу после игры Евсеев назвал нехватку игроков главной причиной такого поражения.