«Спартак» объявил о подписании Остона Урунова из «Уфы»

Московский «Спартак» на своем сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с Остоном Уруновым из «Уфы».

19-летний полузащитник выбрал 20-й номер, под которым в прошлом сезоне выступал чемпион мира Андре Шюрле.

Напомним, ранее сообщалось, что «красно-белые» готовы заплатить за узбекского футболиста 2 миллиона евро. Помимо того, стало известно, что Урунов будет зарабатывать в московском клубе 600 тысяч евро за сезон.

19-летний хавбек провел за клуб из столицы Башкортостана 10 матчей в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Интерес к Урунову москвичи стали проявлять после перехода на должность генерального менеджера Шамиля Газизова, перешедшего в «Спартак» из «Уфы».