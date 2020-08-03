Лучший бомбардир ФК «Уфа» перешел в московское «Динамо»

Полузащитник Даниил Фомин перешел из ФК «Уфа» в московское «Динамо». Контракт между 23-летним футболистом и столичным клубом подписан на 5 лет.

В минувшем сезоне Фомин стал лучшим бомбардиром башкирской команды, забив 6 голов в 27 матчах и был в списке претендентов на звание лучшего футболиста РПЛ в завершившемся чемпионате.

В «Уфу» Фомин перешел из «Краснодара» летом 2019 года. Выступал за юношеские и молодежные сборные России, также в прошлом году был внесен в расширенный список футболистов основной сборной.

Ранее стало известно, что «Динамо» удалось сбить цену на игрока более чем на миллион евро — с 4,5 млн до 3,5 млн.