Форвард ЦСКА Жамалетдинов подписал трехлетний контракт с «Уфой»

Московский ЦСКА объявил об уходе нападающего Тимура Жамалетдинова из команды.

23-летний футболист продолжит свою карьеру в «Уфе». По словам агента Александра Маньякова, нападающий подписал трехлетний контракт с уфимским клубом.

«Подписали контракт с «Уфой» на три года. Зимой Тимур был на просмотре в «Урале», уже тогда Евсеев им интересовался. Сейчас в чемпионате дефицит форвардов с российским паспортом, а Тимур форвард из хорошего клуба. В Лиге чемпионов забивал, в «Лехе» поиграл, который был готов его оставить. У Тимура было желание вернуться в РПЛ. Как только он вернулся в Россию, сразу обсудили вариант с «Уфой», больше ничего и не рассматривали», — сказал Маньяков.

В составе ЦСКА форвард стал обладателем Суперкубка России (2018), а также дважды завоевывал серебряные медали чемпионата страны (сезоны-2016/2017, 2017/2018). Последние полтора года Жамалетдинов провел на правах аренды в польском «Лехе», за который забил 2 гола в 11 матчах.

Ранее «Уфа» рассталась с полузащитником Даниилом Фоминым, перешедшим в «Динамо», а также хавбеком Остоном Уруновым, который подписался в «Спартак». Кроме того, уфимскую команду покинули защитники Данил Круговой, Денис Терентьев, Александр Пуцко и нападающий Андрей Козлов.