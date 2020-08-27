Главное к утру: в Казань приедет Хабиров, в поселке Щербаково силовики провели массовое задержание
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 27 августа:
- Сегодня в Казань приедет глава Башкирии Радий Хабиров. Он встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Руководители соседних республик примут участие в церемониях открытия памятника башкирскому поэту Мустаю Кариму и бывшего здания Алафузовского театра, в котором теперь разместится центр «Созвездие-Йолдызлык».
- В среду вечером очевидцы в соцсетях сообщили о задержании нескольких человек в поселке Щербаково под Казанью. На место прибыло много силовиков, раздавались выстрелы. На приложенном фото видны несколько человек, лежащих на траве перед домом. Их руки за спиной. Также на фото несколько оперативников в форме сил специального назначения и несколько мужчин в штатском. В пресс-службе МВД «Реальному времени» затруднились предоставить информацию, предположив, что она будет только утром.
- Российские ученые разрабатывают комбинированную вакцину, которая будет работать сразу против двух болезней: гриппа и COVID-19. Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал, что пока работа над препаратом находится в начальной стадии. Необходимо провести клинические испытания и тесты на животных.
- В Генпрокуратуре уже взялись за исполнение поручения Владимира Путина и проверяют сделку 2007 года, когда нынешние акционеры Башкирской содовой компании расширили свои доли за счет доли государства. В надзорном ведомстве отметили, что вопрос о возвращении акций будет решаться по итогам проверки. Контролировать проверку будет лично глава ведомства Игорь Краснов.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание совета директоров АО «Татэнергосбыт», на котором был переизбран председателем совета. Директор компании Рифнур Сулейманов рассказал, что за первую половину 2020 года выработка электроэнергии снизилась на 11,1%, до 12,2 млрд кВтч. Среди промышленных потребителей наибольшее снижение наблюдается у «Татнефти». Среди малого и среднего бизнеса отмечены торговые центры «Мега» и «Парк Хаус».
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