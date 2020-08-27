Премьер-министр Татарстана переизбран председателем совета директоров «Татэнергосбыта»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание совета директоров АО «Татэнергосбыт». На нем чиновник был переизбран председателем совета.

Директор компании Рифнур Сулейманов рассказал, что за первую половину 2020 года выработка электроэнергии снизилась на 11,1%, до 12,2 млрд кВтч, передает пресс-служба правительства РТ.

Среди промышленных потребителей наибольшее снижение наблюдается у «Татнефти». Среди малого и среднего бизнеса отмечены торговые центры «Мега» и «ПаркХаус».

Просроченная задолженность к 1 июля выросла до 479,5 млн рублей. К проблемным потребителям компания отнесла республиканское управление ФСИН и учреждения Минобороны.