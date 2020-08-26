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Соцсети: в Казани силовики провели массовое задержание со стрельбой

23:39, 26.08.2020
Соцсети: в Казани силовики провели массовое задержание со стрельбой

В среду вечером соцсети сообщили о задержании нескольких человек в поселке Щербаково под Казанью. Прибыло много силовиков, раздавались ывстрелы.

«В Щербаково под Казанью очень много сотрудников Росгвардии и полиции. Очевидцы сообщают, что была слышна стрельба», — пишет телеграм-канал «Еду в Татарстан».

На приложенном фото видны несколько человек, лежащих на траве перед домом. Их руки за спиной. Также на фото несколько оперативников в форме сил специального назначения и несколько мужчин в штатском.

В пресс-службе МВД «Реальному времени» затруднились предоставить информацию, предположив, что она будет только утром.

Происшествия Татарстан
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