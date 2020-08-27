Сегодня в Казань прибудет глава Башкирии Радий Хабиров

В четверг в Казань приедет глава Башкирии Радий Хабиров. Сегодня он проведет встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Также руководители соседних республик примут участие в церемониях открытия памятника башкирскому поэту Мустаю Кариму и бывшего здания Алафузовского театра, в котором теперь разместится центр «Созвездие-Йолдызлык».

Напомним, в прошлом году президент Татарстана посещал Уфу, где также был открыт памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю.