«Татагропромбанк» подал иск о банкротстве Васильевского стекольного завода на 19,1 млн рублей
ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк» («Татагропромбанк») подал в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве АО «Васильевский стекольный завод».
Сумма требований составила 19,1 млн рублей. Заявление подано 3 сентября, следует из картотеки арбитражных дел.
Напомним, что о намерении «Татагропромбанка» обанкротить Васильевский стекольный завод стало известно в середине августа. На начало судебного разбирательства долг завода перед банком составлял 14,5 млн рублей. К слову, оно длится с ноября 2017 года.ЭкономикаБанки Татарстан
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