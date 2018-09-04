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«Татагропромбанк» подал иск о банкротстве Васильевского стекольного завода на 19,1 млн рублей

10:06, 04.09.2018
«Татагропромбанк» подал иск о банкротстве Васильевского стекольного завода на 19,1 млн рублей
Фото: скриншот google.ru

ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк» («Татагропромбанк») подал в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве АО «Васильевский стекольный завод».

Сумма требований составила 19,1 млн рублей. Заявление подано 3 сентября, следует из картотеки арбитражных дел.

Напомним, что о намерении «Татагропромбанка» обанкротить Васильевский стекольный завод стало известно в середине августа. На начало судебного разбирательства долг завода перед банком составлял 14,5 млн рублей. К слову, оно длится с ноября 2017 года.

ЭкономикаБанки Татарстан
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