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«Васильевский стекольный завод» выставил на торги кастрюли и миски на 100 млн рублей

01:33, 15.03.2020

Конкурсный управляющий обанкротившегося АО «Васильевский стекольный завод» объявил о торгах по продаже части имущества предприятия. Его начальная стоимость оценивается в 106,8 млн рублей.

Из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве, следует, что завод распродает свою продукцию. Единым лотом выставлены на торги десятки наименований мисок, кастрюль, крышек и прочей посуды.

Напомним, что Васильевский стекольный завод был признан банкротом в августе 2019 года. Иск подало АСВ от лица прогоревшего «Татагропромбанка» по долгу в размере 19,1 млн рублей.

ПромышленностьБизнес Татарстан
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