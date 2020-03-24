Васильевский стекольный завод выставил на торги мензурки и сувениры на 23 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося АО «Васильевский стекольный завод» пустит с молотка более 1 млн единиц продукции и оборудования предприятия. Начальная стоимость имущества оценивается в 23,6 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются с 23 марта по 24 апреля, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Имущество находится в залоге у банка «Спурт».

Вся продукция выставлена единым лотом. Общее количество товаров составляет 1 086 663 экземпляров. Согласно списку, «конкурсник» продает чашки для кофеварки, холодильники, стеклянные сувениры, стаканы, пробирки, спиртовки, мундштуки для кальянов, колбы, кастрюли и другую продукцию.

Ранее управляющий завода уже выставлял на торги кастрюли и миски на 100 млн рублей.