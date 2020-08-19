Главное о коронавирусе на 19 августа: линейки для «значимых» классов, восстановление российской экономики

Роспотребнадзор Татарстана каждый день следит за путешественниками

За последние сутки в Татарстане подтвердились 28 новых случаев коронавируса, из них два — завозных, 26 — контактных. Пять человек госпитализированы, 23 лечатся дома.

Всего на 19 августа в Татарстане зарегистрирован 6 161 случай COVID-19.

Выздоровели за весь период 4 983 человека, в том числе 38 за минувшие сутки. Умерли 54 человека.



Роспотребнадзор Татарстана сообщил, что вакцинации от коронавируса еще нет в календаре прививок.

Районные «ковидные» госпитали в Татарстане пока закрываться не будут.

В связи с подозрением на коронавирус у двух членов экипажа теплохода «Михаил Фрунзе» будет отменен рейс «Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород» 18—22 августа. Теплоход отправляется на профилактические мероприятия для прохождения дезинфекции судна и изоляции судового персонала.

Фото kzn.ru

В Роспотребнадзоре Татарстана рекомендовали проводить линейку 1 сентября только для «значимых» классов — 1, 9 и 11-х. Однако окончательное решение — за Министерством просвещения РФ, заявила заместитель начальника управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Роспотребнадзор РТ ежедневно просматривает портал госуслуг с вкладкой для возвращающихся из-за рубежа и следит за их состоянием.

Если желающих сделать прививку от гриппа в Татарстане будет больше, чем запланировано, вакцину закажут еще. Традиционно сотрудники Роспотребнадзора дают старт вакцинации и делают прививку первыми.



Вакцину проверили на 20 людях

За последние сутки в России выявлено 4 828 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 795 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 937 321 человека, а выздоровевших — до 749 423 человек.

Зафиксировано 117 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 15 989 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 33,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 248 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222,6 тыс. человек.



В Минпросвещения и Роспотребнадзоре рекомендовали школам сохранять готовность к дистанционному режиму обучения: такой сценарий может быть применен при новой волне коронавируса.

Фото: mr-info.ru

Из-за пандемии коронавируса 54% российских организаций перешли на удаленный режим работы.

Пандемия изменила список покупок для школьников: траты родителей из-за возможного возвращения к дистанционному обучению пока скромнее, чем в прошлые годы.

Эксперты Oxford Economics на основе специально разработанного индекса оценили восстановление экономики России после пандемии: к концу августа она может восстановиться до 94—95% от докризисного уровня.

Минздрав России счел обоснованным запрет кальянов из-за коронавируса, поскольку кальяны могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

Безопасность российской вакцины от коронавируса проверили на 20 участниках испытаний.

Опасность одноразовых масок

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 22 148 166 человек, 781 135 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 482 602). На второй строчке — Бразилия (3 407 354), на третьей — Индия (2 767 253). Россия на четвертом месте (930 276), на пятом — ЮАР (592 144).

Больше всего смертей зафиксировано в США (171 823). За ними следуют Бразилия (109 888), Мексика (57 774), Индия (52 888 ) и Великобритания (41 466).



Фото mos.ru

Правительство Финляндии с 24 августа вновь закрывает границы с десятью странами из-за ситуации с коронавирусом.

Немецкие ученые раскрыли механизм проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в клетку. Благодаря этому удалось проанализировать S-белок вируса или так называемый шип, которым он «цепляется» за здоровые клетки.

Исследование международной группы ученых свидетельствует о том, что COVID-19 тяжелее и чаще протекает у людей с подтвержденными психиатрическими диагнозами.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коллективного иммунитета недостаточно для победы над коронавирусом.

Научное общество инфекционистов Японии считает, что страна сейчас переживает разгар второй волны эпидемии коронавируса.

Распространившийся в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии вариант коронавируса SARS-CoV-2 с мутацией D614G оказался более заразным, но менее смертельным.

В Великобритании призвали отказаться от одноразовых масок, поскольку они несут опасность здоровью и окружающей среде.



Фото Ильи Репина

Пандемия коронавируса COVID-19 вызывает кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках из-за долговременного карантинного режима, сообщила директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен.

Японцы в Сети возмутились отменой поездок на Курильские острова из-за пандемии коронавируса.

В ВОЗ развеяли популярный миф о коронавирусе: нет никаких доказательств того, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче COVID-19.

Маргарита Головатенко