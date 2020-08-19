Главное о коронавирусе на 19 августа: линейки для «значимых» классов, восстановление российской экономики
Роспотребнадзор Татарстана каждый день следит за путешественниками
За последние сутки в Татарстане подтвердились 28 новых случаев коронавируса, из них два — завозных, 26 — контактных. Пять человек госпитализированы, 23 лечатся дома.
Всего на 19 августа в Татарстане зарегистрирован 6 161 случай COVID-19.
Выздоровели за весь период 4 983 человека, в том числе 38 за минувшие сутки. Умерли 54 человека.
- Роспотребнадзор Татарстана сообщил, что вакцинации от коронавируса еще нет в календаре прививок.
- Районные «ковидные» госпитали в Татарстане пока закрываться не будут.
- В связи с подозрением на коронавирус у двух членов экипажа теплохода «Михаил Фрунзе» будет отменен рейс «Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород» 18—22 августа. Теплоход отправляется на профилактические мероприятия для прохождения дезинфекции судна и изоляции судового персонала.
- В Роспотребнадзоре Татарстана рекомендовали проводить линейку 1 сентября только для «значимых» классов — 1, 9 и 11-х. Однако окончательное решение — за Министерством просвещения РФ, заявила заместитель начальника управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
- Роспотребнадзор РТ ежедневно просматривает портал госуслуг с вкладкой для возвращающихся из-за рубежа и следит за их состоянием.
- Если желающих сделать прививку от гриппа в Татарстане будет больше, чем запланировано, вакцину закажут еще. Традиционно сотрудники Роспотребнадзора дают старт вакцинации и делают прививку первыми.
Вакцину проверили на 20 людях
За последние сутки в России выявлено 4 828 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 795 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 937 321 человека, а выздоровевших — до 749 423 человек.
Зафиксировано 117 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 15 989 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 33,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 248 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222,6 тыс. человек.
- В Минпросвещения и Роспотребнадзоре рекомендовали школам сохранять готовность к дистанционному режиму обучения: такой сценарий может быть применен при новой волне коронавируса.
- Из-за пандемии коронавируса 54% российских организаций перешли на удаленный режим работы.
- Пандемия изменила список покупок для школьников: траты родителей из-за возможного возвращения к дистанционному обучению пока скромнее, чем в прошлые годы.
- Эксперты Oxford Economics на основе специально разработанного индекса оценили восстановление экономики России после пандемии: к концу августа она может восстановиться до 94—95% от докризисного уровня.
- Минздрав России счел обоснованным запрет кальянов из-за коронавируса, поскольку кальяны могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.
- Безопасность российской вакцины от коронавируса проверили на 20 участниках испытаний.
Опасность одноразовых масок
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 22 148 166 человек, 781 135 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 482 602). На второй строчке — Бразилия (3 407 354), на третьей — Индия (2 767 253). Россия на четвертом месте (930 276), на пятом — ЮАР (592 144).
Больше всего смертей зафиксировано в США (171 823). За ними следуют Бразилия (109 888), Мексика (57 774), Индия (52 888 ) и Великобритания (41 466).
- Правительство Финляндии с 24 августа вновь закрывает границы с десятью странами из-за ситуации с коронавирусом.
- Немецкие ученые раскрыли механизм проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в клетку. Благодаря этому удалось проанализировать S-белок вируса или так называемый шип, которым он «цепляется» за здоровые клетки.
- Исследование международной группы ученых свидетельствует о том, что COVID-19 тяжелее и чаще протекает у людей с подтвержденными психиатрическими диагнозами.
- Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коллективного иммунитета недостаточно для победы над коронавирусом.
- Научное общество инфекционистов Японии считает, что страна сейчас переживает разгар второй волны эпидемии коронавируса.
- Распространившийся в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии вариант коронавируса SARS-CoV-2 с мутацией D614G оказался более заразным, но менее смертельным.
- В Великобритании призвали отказаться от одноразовых масок, поскольку они несут опасность здоровью и окружающей среде.
- Пандемия коронавируса COVID-19 вызывает кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках из-за долговременного карантинного режима, сообщила директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен.
- Японцы в Сети возмутились отменой поездок на Курильские острова из-за пандемии коронавируса.
- В ВОЗ развеяли популярный миф о коронавирусе: нет никаких доказательств того, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче COVID-19.
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