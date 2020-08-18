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Роспотребнадзор Татарстана рассказал, как следит за состоянием прибывших из-за рубежа

12:20, 18.08.2020
Роспотребнадзор Татарстана рассказал, как следит за состоянием прибывших из-за рубежа
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор Татарстана ежедневно следит за состоянием возвращающихся из-за рубежа лиц. Ведомство просматривает портал госуслуг с вкладкой для возвращающихся из-за рубежа, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина

На сегодняшний день выявлены уже 604 человека, которые прибыли из-за границы. Фамилии прибывших значатся во вкладке Роспотребнадзора.

«Мы его (портал госуслуг, — прим. ред.) ежедневно просматриваем на предмет регистрации лиц, прибывших через Москву и Санкт-Петербург, и контролируем их на предмет тестирования. Прикрепляются результаты тестов, мы их просматриваем на предмет корректности заполнения, смотрим дату результата и какой результат», — рассказала Любовь Авдонина.

Результаты всех 604 прибывших Роспотребнадзору уже известны. В дальнейшем мониторинг продолжится.

Ранее татарстанцам из Дубая, которые не отчитались о своем здоровье, дали последний шанс.

Общество Татарстан
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