Роспотребнадзор Татарстана рассказал, как следит за состоянием прибывших из-за рубежа

Роспотребнадзор Татарстана ежедневно следит за состоянием возвращающихся из-за рубежа лиц. Ведомство просматривает портал госуслуг с вкладкой для возвращающихся из-за рубежа, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина



На сегодняшний день выявлены уже 604 человека, которые прибыли из-за границы. Фамилии прибывших значатся во вкладке Роспотребнадзора.

«Мы его (портал госуслуг, — прим. ред.) ежедневно просматриваем на предмет регистрации лиц, прибывших через Москву и Санкт-Петербург, и контролируем их на предмет тестирования. Прикрепляются результаты тестов, мы их просматриваем на предмет корректности заполнения, смотрим дату результата и какой результат», — рассказала Любовь Авдонина.

Результаты всех 604 прибывших Роспотребнадзору уже известны. В дальнейшем мониторинг продолжится.



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