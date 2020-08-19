В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, что будут делать, если желающих сделать прививку от гриппа будет слишком много

Если желающих сделать прививку от гриппа в Татарстане будет больше, чем запланировано, вакцину закажут еще, заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



Она напомнила, что традиционно сотрудники ведомства дают старт вакцинации и делают прививку первыми.

«В прошлом году мы прививались здесь у вас после брифинга, когда давали старт вакцинации», — вспомнила Авдонина.

Вакцинация начнется, как только вакцина поступит и медработники будут готовы. Отмечается, что в этом году для иммунизации будут установлены самые короткие сроки. Партию, которая поступит первой, планируют использовать за две, максимум три недели. Закончить вакцинацию населения ожидается к середине октября.

«Не надо сломя голову бежать 1 сентября прививаться, а постепенно, без какой-либо скученности мы это все организуем», — призвала она.

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что вакцины от гриппа хватит на всех. По его словам, прямо сейчас приходить в поликлиники для того, чтобы сделать прививку — не нужно. Даже если вакцинация начнется пораньше, это не означает, что препарат не достанется тем, кто придет попозже.



В рамках масштабной вакцинации татарстанцев против гриппа иммунизацией планируют охватить 60% населения республики, всего 2 341 733 человека — 607 095 детей и 1 734 637 взрослых.

