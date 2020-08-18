Роспотребнадзор Татарстана: вакцинации от коронавируса пока нет в календаре прививок

В Роспотребнадзоре Татарстана призвали дождаться нормативных документов о включении вакцинации от коронавируса в массовые формы.

По словам заместителя руководителя ведомства Любови Авдониной, сегодня все прививки, которые проводятся на территории РФ, закреплены федеральным законом об иммунопрофилактике и приказом Минздрава о национальном календаре прививок.

«Когда вакцину от коронавируса включат в эти документы, куда будет включена информация о контингенте, обязательном к вакцинации, порядке вакцинации, ее кратности — вот тогда мы сможем говорить, как она включится в вакцинацию от других инфекций. Но пока нет нормативных документов, и нет вероятности того, что они выйдут к концу нынешнего года», — сказала спикер.

Авдонина объяснила: вакцина еще не вступила в свой финальный этап, в том числе клинических испытаний.

«Поэтому в первую очередь мы говорим о том, что мы вакцинируем против гриппа, тем более, что эта прививка может проводиться и вместе с другими, например против кори, пневмококка, — и этим мы будем заниматься в ближайшие два месяца», — заявила Авдонина.