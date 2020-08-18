Районные «ковидные» госпитали в Татарстане пока закрываться не будут

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Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, как «ковидные» госпитали возвращаются к плановой работе. По его словам, районы уже давно ведут работу по наблюдению пациентов с ковидом на дому.



По словам спикера, у районных медиков отработана маршрутизация — кого-то везут в Арск, кого-то в Буинск. Закрытия больниц на данном этапе Жаворонков назвал нецелесообразным.

«В самой ближайшей перспективе закрытие «ковидных» госпиталей ни в Буинске, ни в Арске, ни на Высокой Горе не предполагается. Но если мы увидим резкое улучшение ситуации с подозрением на «ковид, с пневмониями, с самим ковидом, то, безусловно, будем поднимать этот вопрос. Но вопросы о второй волне не утихают, о том что вот-вот количество пациентов увеличится. Мы к этому должны быть готовы, и мощности госпиталей должны быть рассчитаны на потенциальное увеличение. Поэтому открывать, потом закрывать, потом снова открывать «ковидные» и провизорные госпитали — это не тот метод, которым необходимо работать», — сказал Жаворонков.

Ранее Жаворонков рассказал, что больные коронавирусом остаются долечиваться в закрывающемся «ковидном» госпитале РКБ в Казани.

