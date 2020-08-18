Исследование: более 50% российских компаний в условиях пандемии перешли на удаленку

Из-за пандемии коронавируса 54% организаций в России перешли на удаленный режим работы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Высшей школы экономики (ВШЭ) и Microsoft в России.

По данным онлайн-опроса российских предпринимателей различных отраслей экономики в возрасте от 20 до 60 лет, 54% организаций перешли на дистанционную работу полностью или частично. До весны 2020 года в таком режиме работало менее 1% из них. Также 8% компаний не перешли на удаленную работу, но полностью изменили бизнес-процессы.

Также исследование показало, что 47% опрошенных предпринимателей считают, что дистанционная работа станет в будущем обычным форматом. 81% респондентов уверены, что удаленка скажется на бизнес-процессах и организации деятельности компаний. В частности, люди ожидают увеличения внешнего взаимодействия через цифровые каналы, а также перехода общения с клиентами в дистанционный формат.

По мнению 17% опрошенных, часть сотрудников их компании останутся на удаленном режиме работы. Полный переход на дистант считают реалистичным 2% респондентов.

Опрос проходил в период с 25 мая по 3 июня. В нем приняли участие руководители российских предприятий и компаний из различных отраслей экономики в возрасте от 20 до 60 лет. Общее число заполненных анкет — 460.

Ранее в Минтруда России сообщили, что работодатели вправе перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором.

