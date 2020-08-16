Главное о коронавирусе на 16 августа: Татарстан открывает кинотеатры, Франция выпускает маски для глухих

Отмена перчаточного режима в Татарстане, но сохранение масочного

За последние сутки в Татарстане подтвердились 29 новых случаев коронавируса, из них два — завозных, 27 — контактных. Десять человек госпитализировано, 19 лечатся дома.

Всего на 15 августа в Татарстане зарегистрировано 6 075 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 4 925 человек, в том числе 63 за минувшие сутки. Умерли 54 человека.



Кабмин Татарстана официально принял постановление о переходе республики на третий этап снятия ограничений. С 17 августа в Татарстане возвращаются к работе театры, кинотеатры и другие развлекательные заведения. При этом должны соблюдаться все санитарные нормы, залы не должны заполняться более чем на 50%. По-прежнему остаются под запретом кальяны в заведениях, работа ночных клубов и детских комнат.

Перчаточный режим в республике отменяется, однако носить маски в местах скопления людей по-прежнему необходимо.

В республике зафиксирован еще один случай смерти от коронавируса. От COVID-19 скончался казанец.

В Татарстане в этом году отменили проведение двух мероприятий — Нуриевского фестиваля и фестиваля мусульманского кино, об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Распределением вакцины займется государство

За последние сутки в России выявили 4 969 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 557 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 922 853 человек, а выздоровевших — до 732 968 человек.

Зафиксировано 68 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 15 685 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 32,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 312 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 229 888 человек.

В России создали первую партию вакцины от COVID-19. Ожидается, что третий или пострегистрационный этап исследования вакцины против коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи, может начаться в течение 7—10 дней. В гражданский оборот препарат поступит спустя месяц после старта третьего этапа исследования. Ученые подчеркнули, что сразу вакцину получат далеко не все жители страны.

В России также проведут исследования китайской вакцины от коронавируса. Препарат разработала CanSino Biologics Inc, исследование проведет биофармацевтическая компания «Петровакс». Вакцину испытают на 625 добровольцах.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что вылечился от коронавируса. Два последних теста на COVID-19 показали отрицательный результат. С понедельника Артюхов планирует отправиться по дорогам региона.



Швейцарская авиакомпания Swiss в субботу возобновила рейсы из России. Первый рейс вылетел вчера из московского Домодедово в Цюрих. Правда, в страну пускают пока только тех, у кого есть швейцарское гражданство или вид на жительство.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому распределением российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране займется государство.



Возможная критическая ситуация в США

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 21 463 178 человек, 771 114 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 361 302). На второй строчке — Бразилия (3 317 096), на третьей — Индия (2 589 682). Россия на четвертом месте (915 808), на пятом — ЮАР (583 653).



Больше всего смертей зафиксировано в США (169 483). За ними следуют Бразилия (107 232), Мексика (56 543), Индия (49 980) и Великобритания (46 791).

Глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо сообщил, что повторно заразился коронавирусом. Впервые COVID-19 обнаружили у него в марте.

Во Франции начали выпускать защитные маски для глухих. У них есть прозрачное окошко, которое позволяет читать по губам.



В Ливане в субботу зафиксировали рекордное число заразившихся за сутки коронавирусом. Так, впервые с 21 февраля в стране было за один день инфицировано 397 человек, еще трое умерли от вируса.

Также ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заразившихся COVID-19 за сутки. Так, за последние сутки число заболевших выросло более чем на 294 тыс. человек. Количество летальных исходов выросло почти на 10 тыс. и превысило 755 тысяч.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (федеральное агентство при Минздраве США) предупредили, что грядущей осенью ситуация в стране может стать критической, если вместе с коронавирусом начнет распространяться сезонный грипп.



Татьяна Леухина