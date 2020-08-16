Третий этап исследования российской вакцины от COVID-19 начнется в ближайшие семь дней

Третий или пострегистрационный этап исследования вакцины против коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи, может начаться в течение 7—10 дней.

Ранее Росздравнадзор РФ сообщал, что после регистрации препарата в клинических испытаниях примут участие 2 тыс. человек. По информации главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, к третьему этапу планируется привлечь несколько десятков тысяч человек. Исследования будут проходить в Московском регионе, передает ТАСС.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего (пострегистрационного) этапа исследований препарата, уточнил Гинцбург. Однако не все жители страны смогут сразу получить ее, передает информагентство.

Вчера в России создали первую партию вакцины от коронавируса.

