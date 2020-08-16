В Татарстане отменили проведение Нуриевского фестиваля и фестиваля мусульманского кино

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Татарстане в этом году отменили проведение двух мероприятий — Нуриевского фестиваля и фестиваля мусульманского кино, об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова в программе «Интервью без галстука».

Она пояснила, что Нуриевский фестиваль планировалось провести в декабре, однако из-за ограничений на въезд иностранных исполнителей в связи с ситуацией с коронавирусом, мероприятие вынуждены были отменить.

Отменили и проведение фестиваля мусульманского кино. По мнению Аюповой, «фестиваль — это офлайн-история, здесь важна энергетика, коммуникация».

В начале июля организаторы объявили о закрытии для публики XVI Казанского Международного фестиваля мусульманского кино и проведении его в техническом режиме.

