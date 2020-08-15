В Татарстане зарегистрировали еще одну смерть от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Татарстана сообщили о новой жертве коронавирусной инфекции. В республике подтвердился еще один смертельный случай, вызванный COVID-19.

Казанец попал в горбольницу №7 с тяжелым течением внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонии.

Его хронические заболевания сердечно-сосудистой системы осложняли течение болезни, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, на сегодня в Татарстане зафиксировано 54 смерти, вызванных COVID-19.

В сообщении не указано, когда скончался пациент. В Минздраве Татарстана уже сообщали, что эта информация больше не будет предоставляться в свободном доступе, чтобы не раскрывать личные данные.

Также в сообщении не указан и год рождения пациента.