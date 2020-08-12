Главное к утру: активисты пожаловались на казанский «Водоканал», в Росгвардии могут появиться новые генералы
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 12 августа:
- Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане обратились в ФАС, прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить госконтракт казанского МУП «Водоканал» на строительство в столице Татарстана цеха по обработке илового осадка на сумму в 700 млн рублей. Здание должно было быть построено еще в феврале 2019 года, однако с подрядчиком заключали дополнительные соглашения о продлении сроков контракта и не штрафовали. Отходы продолжают складироваться на полях.
- Вчера вечером в Минске и других городах республики в третий раз начались акции протеста, которые переросли в столкновения ОМОНа и демонстрантов. Вчера из-за блокирования центра города протесты переместились в спальные районы. Утром части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы столицы республики.
- В Росгвардии могут появиться сразу 24 новых генерала. На новые погоны могут рассчитывать руководители управлений ведомства в регионах с населением более 1 млн человек. Пока в некоторых регионах начальники местной Росгвардии имеют должность полковника полиции.
- Подсчеты Федеральной налоговой службы показали, что доля малого и среднего бизнеса в общем количестве предпринимателей в России на 10 августа составила 73,4%. По сравнению с прошлым годом этот показатель сократился почти на 1%.
В то же время в ФНС подчеркнули, что сегодняшняя доля остается выше показателей 2016—2018 годов.
- «Рубин» проиграл дома московскому «Локомотиву» (0:2) в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Оба мяча гости забили в первом тайме игры. Вначале с левого фланга прострел Рыбчинского замкнул Миранчук, а спустя 25 минут отличился Баринов. По ходу игры за споры с судьей был удален главный тренер «Рубина» Слуцкий. Во втором тайме за фол последней надежды на Смолове красную карточку получил защитник казанцев Бегич.
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