«Рубин» дома уступил «Локомотиву», пропустив два мяча в первом тайме
«Рубин» проиграл дома московскому «Локомотиву» (0:2) в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Оба мяча гости забили в первом тайме игры. Вначале с левого фланга прострел Рыбчинского замкнул Миранчук, а спустя 25 минут отличился Баринов.
По ходу игры за споры с судьей был удален главный тренер «Рубина» Слуцкий. Во втором тайме за фол последней надежды на Смолове красную карточку получил защитник казанцев Бегич.СпортФутбол Татарстан
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