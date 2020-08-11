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«Рубин» дома уступил «Локомотиву», пропустив два мяча в первом тайме

21:59, 11.08.2020
«Рубин» дома уступил «Локомотиву», пропустив два мяча в первом тайме

«Рубин» проиграл дома московскому «Локомотиву» (0:2) в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оба мяча гости забили в первом тайме игры. Вначале с левого фланга прострел Рыбчинского замкнул Миранчук, а спустя 25 минут отличился Баринов.

По ходу игры за споры с судьей был удален главный тренер «Рубина» Слуцкий. Во втором тайме за фол последней надежды на Смолове красную карточку получил защитник казанцев Бегич.

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