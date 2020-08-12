Активисты заподозрили казанский «Водоканал» в сговоре по контракту на 700 млн рублей

Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане обратились в ФАС, прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить госконтракт казанского МУП «Водоканал» на строительство в столице Татарстана цеха по обработке илового осадка.

Казанцы не первый год жалуются на неприятный запах, идущий от биологических очистных сооружений МУП «Водоканал». Также жители близлежащих пунктов переживают, что ближайшем будущем загрязнения могут попасть в Волгу. Чтобы избавиться от иловых осадков, в 2017 году было принято решение построить цех по термомеханической обработке илового осадка. «Водоканал» заключил госконтакт с единственным поставщиком — ПАО «Томскгазстрой» — и по максимальной цене. Подрядчик должен был построить цех не позднее 1 февраля 2019 года.

Но здание до сих пор не построили, несмотря на то, что с подрядчиком заключали дополнительные соглашения о продлении сроков исполнения контракта и увеличении сметной стоимости. Никаких штрафов за неоднократный срыв сроков выполнения работ подрядчик не платил, хотя условия контракта их предусматривают. Тем временем отходы продолжают складироваться на полях, отметили в ОНФ.



В июле казанцы пожаловались на отключение воды в один из самых жарких дней. Тогда в «Водоканале» объясняли, что временные неудобства связаны с аварией.