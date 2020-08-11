Доля малого бизнеса в России за год сократилась на 1%

Подсчеты Федеральной налоговой службы показали, что доля малого и среднего бизнеса в общем количестве предпринимателей в России на 10 августа составила 73,4%. По сравнению с прошлым годом этот показатель сократился почти на 1%.

В то же время в ФНС подчеркнули, что сегодняшняя доля остается выше показателей 2016—2018 годов, передает ТАСС.

«По сравнению с показателями прошлого года (74,1%) снижение составило менее 1%, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и снижение деловой активности», — подчеркнули в налоговой службе.

По данным службы, на 10 августа количество субъектов в реестре МСП составляет 5,6 млн, из них 2,3 млн юридических лиц и 3,3 млн индивидуальных предпринимателей. За год количество МСП уменьшилось на 246 тыс. (131 тыс. юрлиц и 115 тыс. индивидуальных предпринимателей).