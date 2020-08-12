СМИ: в Росгвардии появятся более 20 новых генералов

В Росгвардии могут появиться сразу 24 новых генерала. На новые погоны могут рассчитывать руководители управлений ведомства в регионах с населением более 1 млн человек.

Пока в некоторых регионах начальники местной Росгвардии имеют должность полковника полиции, пишут «Известия».

Чтобы высвободить необходимое количество генеральских должностей, ведомство уменьшит число высших офицеров в центральном аппарате.

Напомним, что в Татарстане управлением Росгвардии руководит генерал-майор полиции Рустем Гумеров. В материале отмечается, что генеральские звания на сегодня имеют руководители территориальных управлений в регионах с городами-миллионниками.