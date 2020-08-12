СМИ: в Росгвардии появятся более 20 новых генералов
В Росгвардии могут появиться сразу 24 новых генерала. На новые погоны могут рассчитывать руководители управлений ведомства в регионах с населением более 1 млн человек.
Пока в некоторых регионах начальники местной Росгвардии имеют должность полковника полиции, пишут «Известия».
Чтобы высвободить необходимое количество генеральских должностей, ведомство уменьшит число высших офицеров в центральном аппарате.
Напомним, что в Татарстане управлением Росгвардии руководит генерал-майор полиции Рустем Гумеров. В материале отмечается, что генеральские звания на сегодня имеют руководители территориальных управлений в регионах с городами-миллионниками.ОбществоВласть
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