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СМИ: в Росгвардии появятся более 20 новых генералов

01:33, 12.08.2020
СМИ: в Росгвардии появятся более 20 новых генералов
Фото: regulation.gov.ru

В Росгвардии могут появиться сразу 24 новых генерала. На новые погоны могут рассчитывать руководители управлений ведомства в регионах с населением более 1 млн человек.

Пока в некоторых регионах начальники местной Росгвардии имеют должность полковника полиции, пишут «Известия».

Чтобы высвободить необходимое количество генеральских должностей, ведомство уменьшит число высших офицеров в центральном аппарате.

Напомним, что в Татарстане управлением Росгвардии руководит генерал-майор полиции Рустем Гумеров. В материале отмечается, что генеральские звания на сегодня имеют руководители территориальных управлений в регионах с городами-миллионниками.

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